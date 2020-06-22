حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
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الوطن
12:01 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
مبدع وعاطفي ومخلص جانب من الصفات التي تظهر بوضوح في مواليد برج السرطان، فضلا عن محاولاته الدائمة لحماية الأشخاص الذين يحبهم ودفع الأذى عنهم باستمرار.
وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
عطارد يقترن مع القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.