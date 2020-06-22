كبار العلماء بالسعودية: الحج سيكون بالكمامات وبأعداد قليلة للتباعد

قال الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن اقتصار الحج هذا العام على المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، قرار يحافظ على أرواح وسلامة الحجاج، وهذا العام يتعرض العالم لابتلاء كبير، ولا يمكن للإنسان أن ينعم بالعبادة أو العيش إلا بالاطمئنان والأمن.

وأضاف السليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السعودية حريصة على المحافظة على مواطنيها من الفيروس، وعلى الوافدين الحجاج، والدين حرم الاعتداء على النفس، وأمر الله عباده بألا يلقوا بأيديهم للتهلكة، والسعودية تحافظ على أنفس الحجاج، خصوصا مع وجود تعمد من البعض لنقل الفيروس والأمراض الوبائية الأخرى.

وتابع السليمان، أن الأمة الإسلامية مرت بالعديد من الأوبئة مثل طاعون عمواس وغيرها، ومن الواجب على الناس المحافظة على أنفسهم، خصوصا أن حفظ النفس من أهم الضرورات التي أوصى بها الله عز وجل، مشددا على أن الحجاج هذا العام من أهالي المملكة العربية السعودية، سيلتزمون بإرتداء الكمامات، وهي احترازات مهمة، لابد أن يحافظ عليها، وأيضا المطهرات وبعض القواعد التي تحافظ عليه، وكذلك التباعد الاجتماعي، والعدد سيكون قليل كي يستطيع الحاج القيام بالشعائر.

وشرح السليمان، أنه وزارة الصحة والدولة وإدارة الحج لم تصدر تعليمات تفاصيل الحج ليكون حجا آمنا، مشددا على ضرورة اللجوء لله سبحانه وتعالى، والدعاء والتفاؤل والطمأنينة وعدم اليأس.