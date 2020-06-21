"الشهري": فتح مساجد مكة المكرمة.. وتحقيق التباعد صعب في موسم الحج

قال الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي، إنه جرى رفع حظر إغلاق المساجد في مكة المكرمة، ولكن رفع مشروط، خاصة أن فيروس كورونا ما زال موجودا، في ظل استمرار تسجيل للإصابات والوفيات.

وأضاف "الشهري" خلال اتصال عبر "سكايب" بنشرة أخبار قناة dmc، أن الدولة أرادت إشراك المواطن والمقيم بتلك المسؤولية، بحيث إن الجميع يمارس مهامه وأعماله ونشاطه ولكن وفقا لضوابط وإجراءات موضوعة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التلامس ووجود المعقمات والأطباء بالمؤسسات والجوامع، لافتا إلى أنه إذا حدث زيادة في الأعداد بمدينة من المدن أو في إحدى الجهات سيجري العودة للحظر الكلي أو الجزئي، والمواطن هو المسؤول، والجميع يرفع شعار "العودة بحذر".

وأشار إلى أنه بالنسبة لموسم الحج لم يبت فيه حتى الآن، إذ أن الرفع الكلي للحظر لم يتضمن الرحلات الدولية، وهناك مراجعات لموسم الحج، خاصة أن الموسم بات قريبا جدا، وعملية تفويج الحجاج من دول بعيدة عبر البواخر تحتاج وقتا طويلا، وحتى الآن، لم يبت في موضوع الحج، خاصة للقادمين من خارج المملكة، وربما في الداخل تحدث إجراءات، ولكن سننتظر الأيام المقبلة.

وأوضح أن وزارة الحج والعمرة، معنية بالأمر وتراجع تلك الأمور، لافتا إلى أن التباعد في المساجد لا يمكنه أن يطبق عندما يأتي الحجاج بمئات الآلاف والدخول للحرم أو الجمرات أو عرفة أو المزدلفة، هناك خطورة، لافتا إلى أن الوزارة والدول الإسلامية الشقيقة تبحث تلك الإجراءات.