غرفة السياحة: قرار السعودية بشأن الحج يحفظ أرواح ملايين المسلمين

أكدت غرفة شركات السياحة نيابة عن جميع شركات السياحة المصرية، تأييدها التام للقرار السعودي الخاص بإقامة حج هذا العام 1441 هجريا، بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، مشددة علي دعمها لما تضمنه القرار من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على إقامة الفريضة بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي وذلك.

وأعربت الغرفة في بيان لها، عن قناعتها التامة بأن القرار جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين، الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، حيث أن حفظ النفس البشرية لها الأولوية بكل الشرائع السماوية، وتعد المقصد والهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية، ومع الانتشار الحالي لفيروس كورونا المستجد عالميا، وعدم الوصول إلى أي لقاح أو علاج للوقاية من الفيروس، أو علاج أثاره.

وأكدت الغرفة، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، جاء مراعيا لكل هذا، وحريصا كعادة المملكة دائما على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الغرفة يدرك تماما ما تقوم به المملكة العربية السعودية بكل أجهزتها طوال تاريخها بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، ويثق أن ستعود للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، فور انقشاع غيوم الأزمة العالمية الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الغرفة ثقتها في أن القرار السعودي، لم يأتي من فراغ وإنما وفق التقارير الصادرة من الهيئات، ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية، التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وطالبت الغرفة، جميع المسلمين حول العالم بدعم ومساندة القرار السعودي، والدعاء لله عز وجل، بأن يزيح عن العالم أجمع الغمة الخالية، بتلك الجائحة ليعود تدفق أفواج الحجيج والمعتمرين من جديد، على الحرمين الشريفين، وفي أقرب وقت لنتشرف جميعا بخدمتهم.