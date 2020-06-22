وزير الخارجية: نسعى لتقريب وجهات النظر بين العرب في حل الأزمة الليبية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تناول مع وزراء خارجية دول الجوار الليبي مباحثات بشأن الأزمة الليبية قبل اجتماع وزراء خارجية الدول العربية غدًا بالجامعة العربية، ولاقى في تلك المباحثات قدرا من التفاهم على العناصر الرئيسية وتوافقا فيما بيننا حول هذا الأمر، مؤكدًا أنه سيكون هناك استمرار للحوار الليلة وصباح غد قبل الاجتماع من أجل تقريب وجهات النظر والظهور في مظهر متضامن بين كافة الدول العربية في أسلوب التعامل مع الأزمة الليبية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه في الحقيقة من يتحدث عن الغرب الليبي في الوقت الحالي كثيرين، ولكن يجب التركيز حاليا على الأشقاء الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب الليبي الحريصين على مستقبل بلادهم والذين يسعون جاهدين للخروج من الأزمة في أسرع وقت.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تسعى لحماية مقدرات الشعب الليبي، والشعب الليبي نفسه سيأخذ زمام المبادرة المصرية من منطلق المسؤولية ويسير بليبيا نحو بر الأمان.