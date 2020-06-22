مصر للطيران تنفي الإعلان عن رحلات لبعض الدول العربية أول يوليو

نفت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، ما تردد بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية بواقع، 91 رحلة أسبوعيا و35 رحلة أسبوعيا إلى الإمارات و 28 رحلة أسبوعيا للكويت، إعتباراً من أول يوليو القادم.

وأوضحت الشركة في بيان مساء اليوم أن معدلات التشغيل الواردة في هذا الخبر كانت قبل توقف حركة الطيران فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وليست خاصة بالفترة المقبلة.وأكدت الشركة أنها تعد حاليا جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية، وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات، وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.َدعت الشركة عملاءها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال الموقع الإلكتروني (egyptair.com) أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية علي رقم ١٧١٧ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.