وزير الخارجية: مجلس الأمن سيتناول أزمة سد النهضة في أسرع وقت

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه يستشعر من خلال الاتصالات بأعضاء مجلس الأمن، خلال الأيام الماضية بوجود إدراك متنامي لدى الأعضاء، بأن ملف سد النهضة أمر خطير ويُهدد الأمن والسلم الدوليين، فكانت هناك اتصالات مكثفة ومتتالية، خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن أعضاء مجلس الأمن، سيكونوا حريصين على تناول قضية سد النهضة الأثيوبي في أسرع وقت.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن أعضاء مجلس الأمن يرصدون التصريحات والأحاديث المتكررة من الجانب الأثيوبي، وكذلك النبرة غيرة المناسبة التي لا تذكي التفاوض، والوصول إلى حل تفاوضي، فضلًا عن خلق أجواء عدائية في الرأي العام الأثيوبي، لا تتناسب مع أي رغبة لاستئناف المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية العودة للمفاوضات الفورية، وأن يعطي الجانب الأثيوبي، ضمانات بعدم اتخاذ أي اجراءات أحادية، مستنكرًا تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي الذي قال: "دق طبول الحرب والتوجه نحو الحرب"، وأدعى أن مصر تسعى إلى ذلك، في حين لم يتفوه أي مسؤول مصري في أي مرحلة من مراحل التفاوض، التي استمرت أكثر من 6 سنوات إلا بأحاديث إيجابية، وتفهم لأهمية السد، ولكن يجب في النهاية أن يتفهم الجانب الأثيوبي مصالح دولتي المصب.