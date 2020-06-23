شكري: تعدي عناصر إثيوبية على قوات حدود السودان أمر متكرر منذ سنوات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يتصور أن يكون أي من تلك معلومات الإعلام بها مصداقية، فالجميع يرصد وكذلك الإعلام، أن تعدي الحدود السودانية من عناصر إثيوبية أصبح شيء متكرر عبر سنوات، وليس بجديد، ولكن وتيرته في الوقت الراهن زادت، ويؤدي إلى ضحايا من السودان وليس من إثيوبيا.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الإعلام الأثيوبي، بأن مصر تدعم أطراف معادية للحكومة الإثيوبية، بسبب ملف سد النهضة.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن السودان دولة معتدى عليها من إثيوبيا، وليس إثيوبيا هي المُعتدى عليها، فلم تخدش القوات السودانية الحدود الإثيوبية، لتتمركز وتعتدي على المواطنين في الجانب الآخر، فالحقيقة هو حديث متناقض.

وعلى جانب آخر، أشاد وزير الخارجية، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعمة لمصر في الأزمة الليبية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفرنسية، وثيقة واستراتيجية، كما أن التنسيق مستمر لأعلى مستوى في الاتصالات المتكررة والمباشرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي ماكرون في إطار تنسيق المواقف.