"التعليم": إحالة المعلمة صاحبة صورة الغش الجماعي للشؤون القانونية

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على الصورة التي انتشرت على السوشيال ميديا لمجموعة من طلاب الثانوية العامة أثناء غشهم في امتحان اللغة العربية في أحد اللجان، موضحًا أنه وقف أمام الصورة لمدة ساعتين ونصف حتى تم التعرف على هوية هؤلاء الطلاب ورقم اللجنة وكل شيء.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي "، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه عقب الإعلان عن رصد هؤلاء الطلاب، قام الطلاب بعمل محضر في قسم الدرب الأحمر واتهموا المعلمة بأنها قامت بتصويرهم بدون علمهم وتم ضبط وإحضار المعلمة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تحويل الواقعة للشؤون القانونية ثم إلى النيابة، كون هذه الواقعة لا يمكن الصمت عليها، فالمعلمة التي كانت تراقب وقامت بتصوير الطلبة أثناء الغش على قوة التربية والتعليم وهي أخصائية وكانت منتدبة في أحدي اللجان للمراقبة في القاهرة وأن الشؤون القانونية ستحرر ضدها محضر هي والطلاب وستحيله بعد ذلك للنيابة العامة.

وتابع: "الطلاب كانوا يستلموا بوكليت التربية الدينية الذي من المقرر حله في المنزل، واليوم بعض الطلبة شاركوا فيديو لكراسة التربية الدينية التي تسلمونها ومكتوب عليها مدرسة طيبة الدولية وكاتبين أصل أنا بعلاقاتي جبتها في حين أن المدرسة هي من سلمته لهم لكي يتم حلها في المنزل".