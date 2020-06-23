فيديو.. مسؤول بالشركة المنفذة لكوبري عباس العقاد يكشف حقيقة الشروخ به

كشف المهندس محمد رفيق نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري أول عباس العقاد، حقيقة الشروخ التي ظهرت بالكوبري، مؤكدا أنه تم البدء في إنشاء الكوبري منذ 62 يوما، وبتكلفة أقل من 130 مليون جنيه، مؤكدًا ظهور على الكوبري ليست شروخ فيه، لكنها فواصل تمددت، وهذه الفواصل متواجدة في جميع الكباري الخرسانية، التي تنفذ داخل وخارج مصر.

وأضاف "رفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن فواصل التمدد هذه تم عملها عن قصد، وليست عيبًا، كون كل محور من محاور الكوبري منفصل عن الآخر، فأي منشأ خرساني يتمدد بالحرارة، وينكمش بالبرودة وهذه الفواصل لها حسابات دقيقة، وموجود في الكوبري 18 فاصل.

وأكد نائب رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة لكوبري أول عباس العقاد، أن هذه الفواصل يتم عملها بعد مرور فترة على الكوبري حتى يأخذ الحركة الخاصة به، وبعدها نقوم بعمل الفواصل بمادة مطاطية تسمح للكوبري بالتمدد والانكماش، كما أن الفواصل موجودة في الطبقة العليا من الأسفلت، ولكن جسم الكوبري نفسه سليم.

وناشد رفيق المواطنين، بعدم تداول الصور دون التأكد من صحتها، مؤكدا أن الكوبري آمن تماما، ولا يوجد به أي مشكلات، "ده مش عيب في الكوبري ده مقصود وأي مهندس مدني يفهم الكلام ده الفاصل المطاطي".