وزير القوى العاملة: الجهات الرسمية لديها تعطش للعودة للعمل مرة أخرى

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعامل بمنتهى الحكمة والعقلانية، مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالسيسي كان له دور فعال وقوي، في تغيير جذري للدولة ونقلها إلى مصاف الدول العالمية، مؤكدًا أن الدولة عملت على الاهتمام بالتنمية والعمالة غير المنتظمة، بشكل خاص كونها فئة أولى بالرعاية، وظهر في أكثر من مناسبة وقبل جائحة كورونا.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم وهو يعمل لصالح الشعب وظهر هذا الأمر في مواقف كثيرة، مثل وقوفه بجانب العمالة غير المنتظمة أثناء أزمة كورونا، كما أن تأثير كورونا على العالم كان قويًا، وخاصة على دول أوروبا، موضحًا أن كل الجهات الرسمية في الدولة لديها تعطش للعودة الى العمل مرة اخري.

وأكد وزير القوى العامة، أن الجائحة كانت سبب في تأثير كبير على جميع الاعمال في البلاد مما سيعمل على التعويض لما فاتنا على مدار شهور كثيرة ماضية، وجميع الجهات الرسمية في مصر ستعمل على التجهيز الجيد لما بعد جائحة كورونا، فبعد الفيروس سيكون الوضع بسوق العمل والمصانع والشركات مختلفا بشكل كبير وسيعمل على خلق فرص عمل جديدة وجيدة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت على مدار 6 سنوات تعمل على نقل الدولة المصرية إلى مصاف الدول العالمية والأوروبية من خلال الإصلاح الاقتصادي والتنمية وبناء بنية تحتية قوية وجيدة مما كان له الأثر البالغ في التصدي لجائحة كورونا، ولم تتأثر بمثيلتها في الدول الأوروبية، موجهًا رسالة طمأنينة للمصريين، خاصة الشباب "الوضع بعد جائحة كورونا سيختلف وسيكون هناك فرص عمل جيدة لجميع الشباب وسيعمل ذلك على خفض نسبة البطالة بشكل كبير، مطالبا بالتكاتف مع جميع الجهات للاستعداد للنزول لمجال العمل مرة أخرى بعد جائحة كورونا".