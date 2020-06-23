الثاني من أبناء الأقصر.. 10 معلومات عن القس الراحل أقلاديوس جرجس

تلقى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، ومجمع كهنة الإيبارشية، مساء أمس الاثنين، تعازي قداسة البابا تواضروس الثاني، في رحيل القس إقلاديوس جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمريس غرب الأقصر.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب، ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل "جرجس"، ملتمسا عزاءً سمائيًا لشعب بالمريس ولأسرته بالأقصر.

"الوطن" استعرضت أبرز 10 معلومات دارت حول حياة القس الراحل، الذي أثر كثيرًا في نفوس أهالي قرية المريس.

1- ولد القس إقلاديوس جرجس، بقرية الزينية بحري، التابعة لمركز الزينية، شمال الأقصر في 6 أكتوبر 1938م.

2- عرف قبل الكهنوت باسم لطفي جرجس.

3- عمل إقلاديوس بوزارة الداخلية حتى سيم قسا في 7 مارس 1999م على مذبح السيدة العذراء مريم بالمريس غرب الأقصر.

4- استمر في خدمته المهنوتية طيلة 21 عامًا.

5- متزوج ولديه 3 أبناء.

6- تنيح "توفي" إقلاديوس بعد صراع مع المرض مساء اليوم الأحد 21 يونيو 2020م

7- صلى نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر صلاة الجنازة على روحه الطاهرة الساعة 11م من مساء الاثنين بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر.

8- دفن القس الراحل بدير الشايب بالأقصر، تنفيذًا لوصيته التي أوصى بها قبل وفاته.

9- القس الراحل هو الثاني الذي ينعيه البابا تواضروس وتفقده الكنيسة القبطية من أبناء الأقصر هذا العام.

10- الخميس الماضي، أعلنت الكنيسة القبطية، وفاة القس بيشاى نعمان، كاهن دير القديسين الأنبا بيشاى والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر أثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر قارب الـ 53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 سنة.