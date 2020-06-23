سيدة تنجب 5 توائم في الغردقة.. وإيداعهم الحضانة

أجرى فريق طبي بالغردقة عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 5 توائم في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، وأكد الأطباء أنّ الأم والأطفال بصحة جيدة، وجرى نقل التوائم الخمسة لحضانة مستشفى الغردقة العام.

وكشف نقيب أطباء البحر الأحمر، والمشرف على ولادة السيدة، عن إجراء عملية قيصرية للسيدة، وأنجبت 5 توائم 3 ذكور و2 إناث، جميعهم بصحة جيدة، وحالتهم وحالة والأم مستقرة، كما وجّه الشكر للفريق الطبي المشرف على العملية.

وأشار دكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام، إلى وضع التوائم الخمسة في حضانة مستشفى الغردقة العام تحت الملاحظة والرعاية الطبية، مشيدا بالفريق الطبي الذي أجرى العملية.