جاد: اللجوء لمجلس الأمن يأتي بعد فشل المفاوضات السياسية بين الدول

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ اللجوء لمجلس الأمن يعني فشل المفاوضات، فعندما يغلق الطريق أمام المفاوضات السياسية، يتم اللجوء لمجلس الأمن، وهذا يعني أنّ الأطراف المعنية عجزت عن التوصل لاتفاق من خلال التفاوض، وأنّ التفاوض وصل لطريق مسدود.

وأوضح جاد، لـ"الوطن"، أنّ هذه الخطوة تهدف لتوضيح الرؤية للمجتمع الدولي في فشل المفاوضات مع طرف معين، ومطالبتهم بتبني المفاوضات، فمجلس الأمن من الممكن أن يصدر قرار يطالب فيه الأطراف المعنية بالتفاوض، ويطلب من إثيوبيا عدم ملء السد دون التوصل لاتفاق، ومن الممكن ألا يصدر هذا القرار بسبب دولة تأخذ فيتو، فهناك دول لها مصالح في السد، أو يمكن التوصل لعدم اتخاذ قرار، وإصدار بيان رئاسي يناشد الأطراف بالتفاوض بحسن نية، وهذا أضعف، لن يكون له تأثير، أما لو اتخذ قرار سيلزم إثيوبيا، لافتا إلى أنّ مجلس الأمن هو نهاية طريق المفاوضات السلمية، بعد جهود الوساطة التي قام بها الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة.

وأضاف جاد، أنّه لو فشل طريق مجلس الأمن، فمصر ستبحث في الخيارات المتاحة والممكنة للتعامل مع الأزمة، والأمور تحل بطريقين، إما المفاوضات وهي التي سارت فيها مصر إلى نهاية الطريق، أو القوة، ولها تداعيات خطيرة، لكن الخيار المتاح إذا فشلت خطوة مجلس الأمن، هو حل غير ودي.