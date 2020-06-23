ربع مليون مشاهد يتابعون الكسوف عبر تليسكوب مكتبة الإسكندرية

رصد مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، كسوفا حلقيا للشمس يُشَاهَد في مصر والوطن العربي في مسار ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

يأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والثقافة العلمية للجمهور والمهتمين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الفلك والظواهر الفلكية.

وبدأت مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحًا من يوم الأحد الماضي وكانت ذروته في 7:20 صباحًا ونهايته في 8:20 صباحًا تقريبًا، علمًا بأن الأيام الأولى لمولد القمر تُعتبر أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلًا.

وتخطى عدد المشاهدين خلال عملية الرصد الربع مليون مشاهد، وجرى الرد على تساؤلات المشاهدين والتعليقات مباشرة خلال البث الحي، والتي تخطت 3 آلاف تعليق، ولا سيما أن الرصد صاحبه شرح علمي متخصص لظاهرة الكسوف وأنواعه، وكيفية حدوثه، والفرق بين الكسوف الحلقي والجزئي والكامل.

وجرت عملية بث الكسوف بالكامل على مرحلتين عن طريق البث المباشر عبر صفحة مركز القبة السماوية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، حيث جرى الرصد من خلال تليسكوب القبة السماوية، بواسطة الدكتور عمر فكري الباحث الفلكي ورئيس مسرح القبة السماوية.

وحذر عمر المتابعين من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف، مشددًا أنه لابد من من استخدام نظارات واقية وفلاتر خاصة وتلسكوبات مجهزة. ونوه بأنه من الممكن النظر إليه من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.