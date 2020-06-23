بث مباشر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل موسم حج هذا العام

تقدم "الوطن" بثا مباشرًا للمؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج هذا العام لوزيري الحج والعمرة والصحة السعوديين، نقلا عن التلفزيون السعودي.

وقررت المملكة العربية السعودية، إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكثر من 180 دولة حول العالم.