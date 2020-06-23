علاء والي: علي عبدالعال رجل المهام الصعبة.. ونجح في إدارة البرلمان

صرح المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب قارب على الانتهاء ليسجل التاريخ بأحرف من نور إنجازات هذا البرلمان الذي جاء في ظروف استثنائية صعبة ولعب دورا مهما وحاسما في تثبيت أركان الدولة، ووقف بجوار القيادة السياسية في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل المصلحة العامة على مدار خمسة أدوار برلمانية.

وأكد والي أن مجلس النواب حقق ما لا يستطيع برلمان سابق أن يحققه، حيث واجه المجلس أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين ليخرج بالكم الكبير من مشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، والاتفاقيات الدولية، والأدوات الرقابية التي أقرها هذا المجلس بقيادة رجل المهام الصعبة العالم الجليل الدكتور علي عبدالعال الذي أدار هذا المجلس بحنكة وحكمة ونجح في العبور به إلى بر الأمان متحملاً الكثير من الانتقاد وأحيانا الهجوم، ليس فقط فيما يتعلق به شخصيا، ولكن فيما يتعلق بالبرلمان ككل مؤسسة وأعضاء، وتصدى لعواقب كثيرة وتجاوز عقبات أكثر.

وقال النائب علاء والي إنه ضمن سلسلة إنجازات هذا البرلمان هو إقرار قانون مجلس الشيوخ وعودته، والذي جاء في توقيت مناسب لتعود الغرفة الثانية للتشريع في مصر، ليكون إضافة قوية للحياة النيابية واستعادة قيمة تشريعية هامة، مؤكدا أننا في أمس الحاجة الآن إلى قامات وخبرات قانونية وثقافية بمجلس الشيوخ المقبل للاستفادة منها في مختلف المجالات في ظل الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى سابقا وترك بصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمساهمة في تطوير السياسات العامة للدولة والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين.

وأضاف أن عودة الغرفة الثانية مهم للغاية في نواحي كثيرة خاصة أن إحالة مشروعات القوانين المهمة لمجلس الشيوخ ومراجعتها وإحالتها لمجلس النواب يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.