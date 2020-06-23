وزير الصحة السعودي: الحج للأفراد أقل من 65 سنة..وحجر منزلي بعد الفريضة

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إنَّ المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام، مبينًا أنَّ أعداد حجاج هذا العام سيكون محدودًا، مؤكّدًا أنَّه أمر لابد منه انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني.

وزير الصحة السعودي: كورونا لازال يسجل أرقامًا مرتفعة في العديد من دول العالم

ولفت "الربيعة"، خلال مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون السعودي، إلى أنَّ فيروس كورونا لازال يسجل أرقامًا مرتفعة في العديد من دول العالم حيث وصل أعداد المصابين إلى 8 ملايين شخص في أكثر من 182 دولة حول العالم.

تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في جميع مناسكه وسيارات إسعاف وتخصيص مستشفى كامل

وأضاف "الربيعة"، أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لمتابعة حجاج هذا العام تبدأ من قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وسيتمّ أخد فحوصات لهم للتأكّد من عدم إصابتهم بالفيروس، وهذا يشمل القائمين على خدمتهم من ممارسين صحيين ورجال أمن والعاملين في المشاعر، إضافة إلى أن الحجاج لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأوضح أنه سيتمّ إخضاع جميع الحجاج للحجر المنزلي بعد إتمام الحج وسيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في جميع مناسكه وسيارات إسعاف وتخصيص مستشفى كامل الأقسام تحسبًا لأي شيء طارئ ومركز طبي في مشعر عرفات.