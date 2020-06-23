"البث الإسرائيلية": مسؤولون أمريكيون يجتمعون لبحث تداعيات ضم الضفة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنّ مسؤولين أمريكيين سيجتمعون الأسبوع الحالي، لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لخطة الضم أم لا، وذلك مع اقتراب الأول من شهر يوليو وهو الموعد الذي حدده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشروع في الإجراءات الخاصة بذلك.

ووفقًا للهيئة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الليلة الماضية إنّ السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان سيكون في واشنطن للقاء مسؤولين، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، وقد ينضم إليهم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "مكان"، فمن بين الخيارات التي ستتم مناقشتها تنفيذ خطة الضم على مراحل، وسيتم الإعلان عن ضم عدة مستوطنات قرب القدس بدلا من ضم 30% كما ينوي نتنياهو أن يفعل، وقال مصدر أمريكي إنّ ضم مساحة أكبر سيفضي لإزالة أي فرصة لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات لبحث خطة ترامب لإحلال السلام.