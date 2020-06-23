بسبب كورونا.. تمريض أرمنت تستقبل طلبات التقديم عبر تطبيق الواتساب

أعلن الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقرر أن يتم التقديم إلى مدرسة أرمنت الثانوية الفنية للتمريض للبنات بمستشفى أرمنت التخصصي النموذجي مدة الدراسة 5 سنوات، عبر تطبيق "الواتس آب".

وأضاف "بسيوني" أنه تقرر أن يتم التقديم إلى مدرسة أرمنت الثانوية الفنية للتمريض للبنات بالمستشفى، عبر إرسال البيانات على جروب الواتساب (01066990054) وذلك كالآتي:-

(تقديم الاسم – والمجموع - واسم المدرسة المتخرج منها الطالبة - الحد الأدنى للتقديم 240 درجة)، حيث يتم التواصل عن طريق الواتساب أو رقم الهاتف الخاص بالمستشفى.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد اعتمد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفني لعام 2020 /2021، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 243 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام خدمات 235 درجة.