تحرير 552 محضر مخالفات تموينية منذ بداية يونيو بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم منذ بدء شهر يونيو الحالي، إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، أسفرت عن تحرير 552 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح "صلاح"، أن محاضر المخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات وقائمة وميزان ونظافة وسجلات وغيرها، وفي الأسواق جاءت المخالفات عبارة عن عدم اعلان عن أسعار، وشهادات صحية وادارة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر، بجانب 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر توقف مخبز، و10 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص وزن، و7 محاضر عدم نظافة مخبز بلدي، و13 مخالفة خبز غير مطابق المواصفات، و8 محاضر عدم وجود سجلات.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر توقف مخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر عدم وجود قائمة بمخبز بلدي، و4 محاضر عدم وجود ميزان بمخبز بلدي، و4 محاضر عدم مطابقة الاشتراطات الصحية لمخبز بلدي، و6 محاضر عدم وجود فواتير، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.