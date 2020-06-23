"شبرا الخير" تدعم الإدارة الصحية بنحو 3 آلاف علبة دواء لمصابي كورونا

دعمت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة بنحو 3 آلاف علبة دواء، بعضها لمصابي فيروس كورونا المستجد ضمن حملة "إحنا معاك" لمساعدة المصابين بالفيروس والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة، وذلك بالتعاون مع شركة إيفا فارما للأدوية التي ساهمت في توفير أكثر من ألفي علبة.

وتأتي حملة "إحنا معاك" تماشيا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي من خلال دعوة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

‎وصرح إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها، قائلا: "بدأنا حملة إحنا معاك منذ نهاية رمضان الماضي، واستطعنا خلال تلك الفترة توفير ما يصل إلى 3000 علبة دواء، بعضها ضمن البروتوكول العلاجي والآخر للأمراض المزمنة، وذلك بإسهام من شركة إيفا فارما".

وأضاف أن الإدارة الصحية تعمل على توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة على الأسر الأولى بالرعاية في شرق شبرا الخيمة التي تعاني من تلك الأمراض.

وقال فاروق: "حملة ‘إحنا معاك‘ تعمل أيضاً على توفير أجهزة الاستنشاق وأنابيب الأكسجين لمرضى كورونا المعزولين منزلياً بجانب الدعم النفسي الذي توفره الجمعية للمصابين من خلال التواصل معهم هاتفياً من حين للآخر للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الرسائل النصية التي نرسلها لهم كل ثلاثة أيام لدعمهم في مواجهة الفيروس".

وفي إطار المساعدات الغذائية لمرضي كورونا، أشار فاروق إلى أن شركة سترو للإنتاج الداجني تبرعت بمئة كيلوجرام من العسل الأبيض للجمعية إسهاما منها في دعم المصابين وتقوية مناعتهم لمساعدتهم على مواجهة الفيروس.

تركز حملة شبرا الخير"إحنا معاك" على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مثل أجهزة الاستنشاق وأنابيب الأكسجين وكراتين سلع غذائية وخضراوات وفواكه غنية بالفيتامينات ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا المعزولة منزلياً وكل المخالطين لها. وتأتي المساعدات من خلال التعاون مع الإدارة الصحية في شرق شبرا الخيمة بتسليمها كل أنواع المساعدات عن طريق محاضر رسمية معتمدة، على أن تتولى هي والمتطوعون توزيعها على الحالات بالمنازل بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأمين والوقاية.

ويقطن منطقة شبرا الخيمة نحو مليوني مواطن في مساحة تزيد على 20 كيلومتراً مربعاً من خلال أكثر من 30 مربعاً سكنياً.

وقد نجحت جمعية شبرا الخير منذ تأسيسها بنهاية عام 2018 وحتى الآن في توفير الآلاف من الشنط الغذائية واللحوم والدواجن وتوزيع المئات من الأجهزة الكهربائية للعرائس اليتيمات وتوفير العشرات من المشروعات المتناهية الصغر للمرأة المعيلة، بجانب تسقيف الكثير من المنازل وإقامة العديد من الحملات الاجتماعية.