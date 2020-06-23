بدء اجتماع لجنة أزمة كورونا برئاسة مدبولي لدراسة الإجراءات الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقنية الفيديو كونفرانس.

وتستعرض اللجنة، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أي إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وبحث إجراءات "التعايش" معه.

الاجتماع يشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

كانت وزيرة الصحة، عقدت اجتماعا أمس الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد اليوم.

ومن المقرر أن ينتهي موعد سريان الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عقب عيد الفطر المبارك آخر الشهر الجاري، لتنعقد "اللجنة العليا"، خلال الأسبوع المقبل، ويبحث رئيس الوزراء الإجراءات التي ستتخذ في البلاد اعتباراً من أول يوليو.

وتتوقع مصادر، أنَّ يكون الاتجاه في الفترة المقبلة، هو تخفيف الإجراءات الاحترازية في إطار التعايش مع الفيروس، لكن مع الحذر الكامل، وإمكانية اتخاذ أي إجراءات قد تتطلبها البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.