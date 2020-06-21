مدبولي يطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية لتأمين علاج مرضى كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تكليف رئاسي بمتابعة مستمرة لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة كورونا

وأكد مدبولي، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة، لتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مطمئنا المصريين بأن الحكومة تعمل على توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، "وبالتال لا داع لتخزين الأدوية على الإطلاق".

مدبولي: تخزين السلع ظاهرة حدثت من قبل ولا داعي لتكرارها.. كل السلع متوافرة

وأشار مدبولي، إلى أن "هذه الظواهر السلبية سبق وحدثت مع بدايات الحظر، بالتكالب على تخزين السلع التموينية، وأكدنا حينها أن السلع متوافرة في كل الأسواق والسوبر ماركت والمولات، ولا داع للتخزين، والحمد لله، لم تحدث أزمة في أي سلعة يحتاجها المصريون، وبالتالي نطالب الجميع بعدم تكرار هذه الظواهر السلبية مرة أخرى، خاصة أن وزارة الصحة توفر الدواء المطلوب لمصابي كورونا مجانا".

رئيس هيئة الدواء: الأدوية لا يحتاجها إلا مصابي كورونا.. و"الصحة" توفرها للمرضى ومخالطيهم مجانا

بدوره، قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مستهل تقريره، إن الهيئة وفرت المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلي لفيروس كورونا، لافتاً إلى الكميات التي تم توريدها للسوق المحلي خلال الفترة من 8-17 يونيو 2020 والتي تم ضخها من الشركات المنتجة وفي مختلف مراحل التوزيع حالياً، والتي وصلت إلى 982.568 عبوة أزيثرومايسين أقراص، و474.401 زجاجة أزيثرومايسين شراب، و2.800.781 عبوة باراسيتامول أقراص، و650 ألف زجاجة باراسيتامول شراب، و1.008.700 شريط زنك أقراص، و1.228.442 عبوة فيتامين سي أقراص، و95 ألف عبوة فيتامين سي-زنك أقراص.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الكميات التي تم توفيرها هي بخلاف ما تم إتاحته لهيئة الشراء الموحد لصالح وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى.

رئيس هيئة الدواء يرصد الكميات الموردة للسوق المحلية من 8-17 يونيو

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية استوردت كميات من المواد الخام الدوائية خلال الفترة من 8-17 يونيو 2020 للحفاظ على المخزون الآمن منها، والتي تضمنت 45 مليون شريط (10 أقراص) باراسيتامول، و786 ألف علبة (5 أقراص) أزيثرومايسين، و5 ملايين شريط (10 أقراص) فيتامين سي، و7 ملايين شريط (10 أقراص) زنك.

وطالب رئيس هيئة الدواء المصرية جموع المصريين بعدم تخزين الأدوية، خاصة أنها متاحة للجميع، ويتم العمل على توفير مخزون كاف، وبالتالي فلا داع لتخزينها، خاصة أنه لن يحتاجها سوى المرضى، ووزارة الصحة توفر الدواء مجانا للمصابين، بل ويتم توصيله لمرضى العزل المنزلي، ومخالطيهم مجانا حتى المنزل، أو توفيره فى الوحدات الصحية.