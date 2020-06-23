كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت لبث الدعاية عبر الحدود

قال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية، اليوم، إنّ كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت التي تبث الدعاية عبر الحدود، في أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام بين الكوريتين، ما يدفع جيش الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.

وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر الشمال مكتبا مشتركا للاتصال على جانبه من الحدود، وأعلن انتهاء الحوار وهدد بالعمل العسكري، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال المسؤول العسكري في الجنوب إنّ جيش كوريا الشمالية شوهد أثناء تركيب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح. وكانت هذه المكبرات قد أزيلت بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا عام 2018 لوقف "كل التصرفات العدائية".

وقال المسؤول "نبحث نحن أيضا إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا، لكن الشمال لم يبدأ أي بث بعد ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد في أي وقت".

ودأبت الكوريتان منذ عقود على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت سول تبث طائفة من الأنباء وأغنيات لموسيقى البوب الكورية وانتقادات للنظام في الشمال فيما بثت بيونج يانج انتقادات للجنوب وأثنت على نظامها الاشتراكي.

وأظهرت صورا بالأقمار الصناعية لمكتب الاتصال يوم الاثنين أنّ المبنى لا يزال قائما لكن أضرارا بالغة لحقت به.