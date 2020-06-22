محافظ دمياط تستعرض مقترحات تطوير سوق الخضر والفاكهة بشطا

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم، مع عدد من قيادات المحافظة، لمناقشة مقترحات تطوير سوق دمياط للخضر والفاكهة والأسماك بمنطقة شطا.

وكانت "عوض" قد زارت السوق الأربعاء الماضي لمعاينة الموقف على الأرض الواقع، ووجهت بإعداد تلك الدراسات والمقايسات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل.

وأمرت المحافظ بتزويد بوابتي السوق، وذلك بعد تقسيمه لجزأين، واحد للخضار وآخر للسمك، وذلك لتحصيل الإيرادات وبحث إمكانية توريدها لصالح صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة، بعد نقل إدارته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مؤكدة إسناد أعمال الصيانة ونموذج التطوير إلى مديرية الإسكان.

ووجهت المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات بالسوق بصورة يومية، وإعداد دراسة تضم حصرًا شاملًا للباكيات غير المشغولة تمهيدًا لطرحها، وتوحيد الشكل الخارجي للسوق.

وأشارت محافظ دمياط الى أن تلك الأعمال تهدف إلى خدمة للتجار ومرتادي السوق، وإنشاء مجمع متكامل يضم أنشطة مختلفة على أعلى مستوى.