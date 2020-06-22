أكثر من 81 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27526 طنا تشمل 5400 طن فوسفات، و3190 طن مولاس، و10136 طن يوريا، و1400 طن سماد سائل، و7400 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، بالميناء، 28671 طنا تشمل: 8500 طن خردة، و3500 طن ذرة، و3126 طن سكر، و193 طن خشب زان، و3000 طن كسب صويا، و2000 طن زيت طعام، و1000 طن كلوريد إيثيلين، و7352 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات، 794 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب)، وخضروات (بطاطس وورق عنب)، وحاصلات زراعية (أرز وثوم)، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وإيطاليا وهولندا وبريطانيا ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا وكوستاريكا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة إلى الميناء، 226 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2819 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81583 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84888 طنا.

كما غادر 2067 شاحنة منها 601 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33111 طنا من البضائع العامة.