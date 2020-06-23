تعرف على خطة السعودية لتنظيم موسم الحج في ظل "كورونا"

نظم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مؤتمرا صحفيا لإعلان خطة المملكة لتنظيم حج هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إنَّ المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام، مبينًا أنَّ أعداد حجاج هذا العام سيكون محدودًا، مؤكّدًا أنَّه أمر لابد منه انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني.

تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في جميع مناسكه وسيارات إسعاف وتخصيص مستشفى كامل

ولفت "الربيعة"، خلال مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون السعودي، إلى أنَّ فيروس كورونا لازال يسجل أرقامًا مرتفعة في العديد من دول العالم حيث وصل أعداد المصابين إلى 8 ملايين شخص في أكثر من 182 دولة حول العالم.

وأضاف "الربيعة"، أنّ المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لمتابعة حجاج هذا العام تبدأ من قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وسيتمّ أخد فحوصات لهم للتأكّد من عدم إصابتهم بالفيروس، وهذا يشمل القائمين على خدمتهم من ممارسين صحيين ورجال أمن والعاملين في المشاعر، إضافة إلى أنّ الحجاج لمن هم أقل 65 عاما وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأوضح أنّه سيتمّ إخضاع جميع الحجاج للحجر المنزلي بعد إتمام الحج وسيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في جميع مناسكه وسيارات إسعاف وتخصيص مستشفى كامل الأقسام تحسبًا لأي شيء طارئ ومركز طبي في مشعر عرفات.

عدد حجاج 2020 قد لا يتجاوز 10 آلاف

من جانبه، قال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، إنّه بحث مع وزارة السعودية الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المطلوب اتباعها لتنظيم حج آمن.

وأضاف بنتن، خلال المؤتمر الصحفي أنّه جرى العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا، وتستوفي جميع المتطلبات، واتضح أنّه يمكن السماح بأداء فريضة الحج بأمان من خلال الخطط التنفيذية الاستثنائية.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودي، إلى أنّ المملكة حريصة على أن يتمكن المسلمين من أداء مناسك الحج رغم تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ عدد حجاج العام الحالي قد لا يتجاوز 10 آلاف.

تغطية إعلامية لحج هذا العام وفق إجراءات صحية

وأكد أنّ الوزارة تحرص على إجراءات التباعد وتجنب الحشود الكبيرة، مؤكدا أنّ أعداد الحجاج تتحدد وفق إجراءات وخطط وزارة الصحة، والحج العام الحالي للداخل فقط ولا استثناءات.

وأوضح أنّه سيتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم، وإتاحة التغطية الإعلامية لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.

وقررت المملكة العربية السعودية، إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكثر من 180 دولة حول العالم.