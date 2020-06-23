سيناتور أمريكي يدعو لفرض عقوبات على تركيا لتهديدها استقرار شرق المتوسط

دعا السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز، وأحد المهندسين المعماريين لقانون شراكة الطاقة والأمن التاريخي لشرق المتوسط إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب تصعيدها العدواني في شرق البحر الأبيض المتوسط بطريقة تهدد مصالح الولايات المتحدة هناك.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، عن مينينديز قوله في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إنّ العلاقات الأمريكية مع اليونان وقبرص وإسرائيل حيوية ومهمة في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، ومع ذلك، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومصالح السياسة الأمريكية من خلال زيادة العدوان ضد شركائنا اليونانيين والقبارصة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار مينينديز أيضًا إلى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا كجزء من "نمط سلوكها المزعزع للاستقرار"، وأضاف أنّ تركيا منذ يناير الماضي أصبحت دولة منتهكة لقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وحشدت الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدفع اتفاق الحدود البحرية غير المدروس الذي يتجاهل، ليس فقط المطالبات المشروعة لليونان وقبرص، ولكن أيضًا القانون الدولي، إن هذه الإجراءات تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد السيناتور الأميركي على أنّ انتهاكات تركيا المتكررة للسيادة القبرصية واليونانية تسلط الضوء على عدم التزام الرئيس أردوغان بسيادة القانون، وقال: "آمل مخلصا أن نتمكن في المستقبل من الاعتماد على شريك ديمقراطي في تركيا حليفتنا في الناتو".

وأضاف: "لكن يجب أن نتمسك بقوانيننا سعيًا لتحقيق مصالحنا والوقوف مع حلفائنا في مواجهة العدوان".