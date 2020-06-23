الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء، سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح المعتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس حار نهارا يصاحبه رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.