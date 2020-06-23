مشروعات تنموية لـ23 شابا عائدين من ليبيا

ذكر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنّه اتفق مع الـ23 شابا الذين جرى إعادتهم مؤخرا لمصر من ليبيا بعد حادثة الاختطاف، لإقامة مشروعات صغيرة.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم أنّ من بين المشروعات التي عرضها على الشباب مجال المقاولات، وتسمين العجول، وإنتاج المواد الغذائية، وتجارة مواد بناء، إلى جانب مشروعات في وسائل النقل الجماعي.

وأضاف الجهاز أنّ مسؤوليه التقوا الشباب بمحافظة بني سويف، وعرض الخدمات التي يقدمها الجهاز في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، أو إتاحة فرص عمل لهم من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية الممولة من الجهاز.

وتابع الجهاز أنّه بدأ في إجراءات إقامة وتنفيذ المشروعات المتفق عليها مع هؤلاء الشباب، بداية بالمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة والتراخيص اللازمة، ثم توفير التمويل المالي اللازم لهذه المشروعات وتقديم الدعم التدريبي أو التسويقي أو الإداري لمشروعاتهم لضمان نجاحها.

ويأتي تواصل الجهاز مع هؤلاء الشباب تنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي عقد بين نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقيادات الجهاز، والتي تضمنت أهمية الإسراع بتوفير فرص عمل لمجموعة الشباب المصريين الذين تم تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية بتوجيهات رئاسية.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الجهاز، أنّ قطاع المشروعات الصغيرة يشهد طفرة كبيرة في حجم التمويل الذي توفره الدولة، وتضافر الجهات المعنية للنهوض به وتشجيع الشباب والمواطنين على العمل الحر والتشغيل الذاتي.

وذكرت جامع أنّ جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتنفيذ توجيهات الدولة بتقديم خدماته المالية أو الفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنّ فروع الجهاز بالمحافظات مستعدة لتقديم هذه الخدمات ومساندة العائدين من الخارج ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات (الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية).