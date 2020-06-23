وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بمناسبة ثورة 30 يونيو.

تأتي المبادرة، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وستضمن المبادرة توافر السلع بشكل دائم وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

وتستعد وزارة الداخلية لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بداية من يوم 25 الجاري وتستمر حتى يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى منها (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس –خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – سبينس- خير زمان- أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار– أكسبشن– الشرق) بإجمالى (360) فرعا على مستوى الجمهورية.

تأتي مبادرة "كلنا واجد"، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – صافونا- الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة– شاى العصارى – ريحانة– جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات").

وسوف تكون السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.