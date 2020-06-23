إجراء قسطرة قلبيه طارئه لإنقاذ حياة مريض فشل كلوي مصاب بكورونا

قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن أبطال الهيئة يسجلون يوميا بطولات رائدة في تحدي جائحة كورونا ولا يتأخرون لحظة عن نداء الواجب مما جعلهم دوما في صدارة أبطال مصر من الطواقم الطبية التي تواجه هذه الجائحة بكل تفاني وإخلاص، ومن هذا المنطلق تم اليوم إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبي متميز من أبطال مستشفى الساحل التعليمي بعمل قسطرة جراحية وتركيب دعامة لمريض مصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19" بعد حدوث جلطة حادة بالشريان التاجي وعدم الاستجابة لمزيلات التجلطات.

وأفاد الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير المستشفى بأنه تم حجز المريض بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أنه مريض سكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ويخضع لجلسات الغسيل الكلوي وتم حجزه بالرعاية المركزة وبدء اليوم يشعر بآلام شديدة بالصدر واستمرت بالتزايد، وبعد خضوعه للفحص تبين حدوث جلطة بالشريان التاجي وتم التعامل معها بمزيلات التجلطات ولم تستجيب مما استدعى ضرورة التدخل الجراحي العاجل وعمل قسطرة وتركيب دعامة لانقاذ حياة المريض، وتم تجهيز المريض وخضع لجلسة غسيل كلوى قبل إجراء القسطرة.

قام بإجراء القسطرة وتركيب الدعامة الدكتور جورج غالي والدكتور جورج جمال والتمريض، والمريض حالته مستقرة ويخضع للملاحظة على مدار الساعة.