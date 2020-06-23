ألمانيا تعيد فرض الحجر على بؤرة تفشٍ لكورونا

أعلنت ألمانيا، اليوم، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بؤرة عدوى في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

وقال أرمين لاشيت رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين - ويستفاليا، "سنعيد فرض الحجر في كل أنحاء كانتون جوترسلوه" البالغ عدد سكانه نحو 360 ألف نسمة والذي يقع في غرب البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك، قال رئيس معهد روبرت كوخ للصحة العامة لوثار فيلير، إنّه لا يوجد دليل علمي يكفي لرفع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، وفق وكالة "رويترز"، أنّ التهوية الجيدة عاملا مهما في المساعدة على تقليل خطر انتقال الفيروس.

وأوضح فيلير أنّ معدل تكاثر الفيروس في البلاد يقدر حاليا بـ2.76، معزيا السبب بشكل رئيسي لتفشي المرض في بؤر محلية. ويعني هذا المعدل أنّ إصابة 100 شخص بالفيروس ستؤدي إلى إصابة 276 آخرين. ويجب أن يكون معدّل التكاثر أقل من 1 لاعتبار الفيروس في حالة احتواء.