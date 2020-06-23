أكرم حسني: "العميل صفر" أكشن كوميدي.. ومحمد سامي مخرج متميز

يواصل الفنان أكرم حسني التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر" مع المنتج وائل عبدالله والمخرج محمد سامي، تمهيدا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال حسني، لـ"الوطن"، إنّ أحداث الفيلم تدور في إطار أكشن كوميدي، وتتمحور فكرته حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد، مضيفا أنّه سعيد بالتعاون مع محمد سامي، لأنه مخرج يملك وجهة نظر ورؤية ثاقبة.

وفي سياق مختلف، يعكف سامي علي ترشيح باقي الأبطال خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد معهم وانطلاق التصوير خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنّ آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.