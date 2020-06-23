مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين بالسعودية

أدانت مصر، بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة دون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.