رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تدين بشدة استهداف الحوثيين للمناطق السكنية والمدنيين بالسعودية

كتب:

أ ش أ
12:51 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أدانت مصر، بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي المناطق السكنية والمدنيين بمدينتي "نجران وجيزان" بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المُفخخة دون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم.