بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء للإعلان عن الإجراءات الجديدة

تعرض "الوطن" البث المباشر للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أية إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وبحث إجراءات "التعايش" معه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

كانت الوزيرة، عقدت اجتماعا أمس الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينتهي موعد سريان الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عقب عيد الفطر المبارك آخر الشهر الجاري، لتنعقد "اللجنة العليا"، خلال الأسبوع المقبل، ويبحث رئيس الوزراء الإجراءات التي ستتخذ في البلاد اعتباراً من أول يوليو.

وتتوقع مصادر، أن يكون الاتجاه في الفترة المقبلة، هو تخفيف الإجراءات الاحترازية في إطار التعايش مع الفيروس، لكن مع الحذر الكامل، وإمكانية اتخاذ أية إجراءات قد تتطلبها البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.