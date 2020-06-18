أطباء التكليف يقدمون طلبا رسميا للقاء رئيس الوزراء لبحث أزمتهم

توجه اليوم الخميس، وفد من ممثلي أطباء التكليف إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، لتقديم طلب رسمي للقاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعرض مشكلة حركة التكليف على سيادته والبحث عن حلول، ولكن تم إبلاغ الوفد بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر علي الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية فيتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء، بشكل رسمي.

وأكدت نقابة الأطباء، أن المشكلة يمكن حلها سريعا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات، مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشى النقابة من ازدياد وتيرة تقديم طلبات إلغاء التكليف من الأطباء مما يضر بالمنظومة الصحية، بسبب فقد أعضاء مهمين يحتاج إليهم الوطن في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود، بحسب النقابة.

وجاء نص الخطاب الموجه لرئيس مجلس الوزراء كالتالي:

(السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي

تحية طيبة وبعد

نتقدم لسيادتكم نحن ممثلو أطباء دفعة تكليف مارس 2020 بطلب لقاء عاجل لحل أزمة التكليف التي لا تخفى عليكم.

في خلال الشهور المنقضية فإن سبعة آلاف طبيب تكليف بشري يعانون من تعنت وزارة الصحة ويقبعون خارج المنظومة الصحية لشهور محرومين من خدمة وطنهم والمساعدة في هذه الظروف الحرجة.

إن وزارة الصحة تعتزم المضي في تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ شهور، ونحن أطباء التكليف سعينا إلى التحاور مع مسؤولي الوزارة مرارا وتكرارا ومن قبل فتح حركة التكليف للوصول إلى حل بأسرع شكل مما يضمن أمان مستقبلنا وصحة المنظومة الطبية، إلا أننا لم نتلق إلا كل التعنت والاستخفاف بسبعة آلاف طبيب في هذا الوقت الحرج.

سيادة رئيس الوزراء إننا في صدد مشكلة التكليف هذه لمدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغلاق باب التظلمات في تمام يوم 22 يونيو، بدون الوصول لأي حل مما يهدد بتنحية آلاف الأطباء عن العمل تحت ظل المنظومة الصحية في مصر.

إننا ها هنا نناشد حضراتكم بسرعة اتخاذ الإجراءات لحل هذه المشكلة، وتكليف هذه الدفعة على النظام القديم للتكليف المتعارف عليه لسنوات، فنحن في أتم الاستعداد لخدمة هذا الوطن).