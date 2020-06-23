تويوتا تطلق الجيل الجديد من GR Supra في 2021

بعد عام واحد من ظهور GR Supra لأول مرة، رفعت تويوتا معايير 2021 GR Supra مع نماذج سداسية الأسطوانات تقفز إلى لتعزز الطاقة وهيكل معاد ضبطه،.

سيحتوي هذا الإصدار الخاص Supra على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ، وسيكون متاحًا في اختيار من لونين ، Nocturnal أو Refract.

كما أن المقصورة الداخلية من جلد Alcantara الأسود، في طراز 2021 Supra 3.0 Premium، تم طليّة مكابح فرامل الحمراء باللون الأحمر .

ستحتوي جميع طرازات Supra لعام 2021 على شاشة صوتية تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة قياسية في طراز 2020 3.0 Premium، ومن المتوقع أن تصل طرازات 2021 GR Supra إلى وكلاء تويوتا هذا الصيف. ما أدى إلى زيادة إنتاج محرك Supra في الشاحن التوربيني 3.0 لتر المضمن بستة لترات والذي ينتج 335 حصان عند 5000-6500 دورة في الدقيقة إلى 382 حصان عند 5800-6500 دورة في الدقيقة ، بزيادة 14 بالمائة.

تنتج زيادة الناتج عن عدد كبير من الترقيات في جميع أنحاء المحرك. يعمل مشعب العادم الجديد ثنائي الفروع ، مع ستة منافذ بدلاً من منفذين ، على تحسين تدفق الهواء وإدارة الحرارة.

وتتسارع السيارة من من سرعة 0 إلى 100 كم في خلال 3.9، وتتصل السيارة بناقل حركة مرزود بـ 8 سرعات