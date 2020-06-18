تويوتا تطلق طراز "Harrier" في شوارع اليابان

أطلقت شركة تويوتا طراز "Harrier" الجديد في اليابان من خلال وكلاء تويوتا على مستوى الدولة اعتبارًا من 17 يونيو الجاري، وذلك وفقًا لما نشره موقع الشركة.

وهدفت "تويوتا" من هذا الإطلاق إلى خلق حضور فريد يملأ القلب بأناقتها، ونتيجة لذلك، ابتكرت سيارة تتجاوز فئة سيارات الدفع الرباعي لتقديم قيمة جديدة، وتجمع "Harrier" بين البساطة والأناقة والقوة في شكل السيارة كوبيه بطلاقة.

وتوفر مساحتها الداخلية عالية الجودة إحساسًا بالأمان منذ اللحظة الأولى داخل المقصورة.

مع انطلاق السيارة، يتولد شعور بالراحة من خلال أداء القيادة سريع الاستجابة.

وتخطط الشركة لمبيعات شهرية مستهدفة لليابان بنحو 3.100 وحدة مع إطلاق طراز "Harrier" الجديد.

وتروج تويوتا للسيارة عبر الإنترنت، وتتيح للعملاء رؤية عمليات محاكاة تقديرية تفصيلية لأي تجار يرغبون فيها، أو تبادل الرسائل مع مندوبي المبيعات من منازلهم الخاصة.