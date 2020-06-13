"تويوتا" تسجل ارتفاعا.. و"هيونداي" تنخفض بشكل مبالغ خلال مبيعات إبريل

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "اميك"، التقرير الرابع لشهر إبريل 2020، الذي يوضح مبيعات أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019.

وجاءت شركة "تويوتا" في المرتبة الأولى بالقائمة، بمبيعات وصلت إلى 983 وحدة، لتسجل بذلك انخفاضًا في مبيعاتها خلال إبريل 2020، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 حيث وصلت مبيعاتها إلى 1063 وحدة.

وحسب التقرير، جاءت شركة "فيات كرايسلر" بالمرتبة الثانية، بمبيعات وصلت إلى 810 وحدة، ليرتفع معدل مبيعاتها خلال إبريل 2020، مقارنة بإبريل 2019، الذي حققت خلاله، مبيعات وصلت إلى 298 وحدة.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت شركة "هيونداي"، بمبيعات وصلت إلى 704 وحدة خلال إبريل 2020، لتسجل بذلك انخفاضًا مقارنة بإبريل 2019، الذي سجلت خلاله مبيعات وصلت إلى 1072 وحدة.