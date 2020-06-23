مدبولي عن كورونا: "كنا واعيين منذ بداية الأزمة لقدرات القطاع الصحي"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جائحة كورونا لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 سنة وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "محدش قادر يحدد الإجراءات المثالية في التعامل معه وكل دولة اجتهدت، ودول نجحت بصور نسبية في التعامل مع هذه الأزمة".

وتابع: "كنا واعون منذ البداية لقدراتنا وأننا ما زال لدينا تحديات في القطاع الصحي، وكنا نعمل بقوة خلال الأربع سنوات الماضية، وقد جرى تدشين عدة مبادرات مثل صحة المرأة والاهتمام بالأطفال و100 مليون صحة، وذلك بالتوزاي مع رفع كفاءة قدرات البنية الأساسية الصحية وتطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل".

وأردف: "كان لدينا إرث ساهم في تدهور هذا القطاع في العديد من المحافظات، واستطعنا أن نقول إن هناك نجاح بنسبة معقولة جدًا في التعامل مع هذه الأزمة ولم نمر بفترة عصبية مثلما حدث في بعض الدول الكبيرة والمتقدمة".