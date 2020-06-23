استعدادا لافتتاحه.. أسعار الزيارة وجلسات التصوير في قصر البارون

كشفت وزارة الآثار عن خطتها لافتتاح عدد من المتاحف خلال الفترة المقبلة، من بينهم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

وأعلن اتحاد الأثريين المصريين، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أسعار التذاكر المطروحة لزيارة قصر البارون عند افتتاحه، والمقرر أن تكون مواعيد الزيارة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار زيارة قصر البارون

1. زيارة القصر:

- 100 جنيه للسائح الأجنبي، و50 جنيهًا للطالب الأجنبي.

- 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين.

2. زيارة بانوراما القصر:

- 50 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للمصريين، ويسمح للأطفال بزيارة بانورام القصر فقط بمرافقة ذويهم.

3. رسوم الكاميرا الفوتوغرافية: 50 جنيهًا للمصريين والأجانب.

4. رسوم حامل الكاميرا: 20 جنيه للمصريين والأجانب.

5. رسوم جلسات التصوير: 800 جنيه للمصريين والأجانب.

6. تستخدم كاميرات الهواتف المحمولة في التصوير بشكل مجاني.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني تفقد القصر استعدادًا لافتتاحه الوشيك إذ يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين، موجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخي للقصر وتحترم البيئة المحيطة، لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين، ويتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.