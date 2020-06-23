مدبولي: "فترة ما قبل وأثناء وبعد العيد كانت تحدي كبير أمامنا"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة توقعت وقالت إن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالمرض وتزداد فيها الأعداد بصورة كبيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "وده لن تسطيع إننا نعمل معه أي شيء، لأن كطبيعة أي وباء أو جائحة هي عملية الانتشار ويكون كل هدفنا هو كيفية إرجاء بصورة كبيرة تفشي المرض ما بين أعداد كبيرة، حتى يظل العدد في نطاق قدراتنا على العمل معه والعلاج".

وتابع: "كان عندنا صعوبات جدًا بدأت تظهر قبل عيد الفطر وأثناء العيد والأيام اللي بعد إجازة العيد من زيادة الأعداد بصورة كبيرة جدًا، بسبب طبيعتنا كمصريين كان في زيادة في النزول والتكدس في الأسواق وفي الأماكن العامة نتيجة للظروف الاجتماعية والمناسبات الخاصة بشهر رمضان والأعياد المختلفة في هذه الفترة".

وأردف: "كنا عارفين إن هيبقى فيه منحنى تصاعدي لهذا الفيروس، وإن الأعداد هتبدأ في التزايد وتزايد في نسب الإصابات والوفيات خلال الفترة السابقة والحالية أيضًا، وكنا بنشتغل إن الموضوع طالما في نطاق قدراتنا من خلال المستشفيات التي تقدم الخدمة والأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والأدوية يبقى نقدر نعدي بأفضل نتيجة وأقل خسائر ممكنة في أرواح أهالينا".