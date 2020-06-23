ترامب يمنح الحكومة صلاحية اعتقال أي شخص يدمر تمثالا

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة، صلاحية اعتقال أي شخص يخرب أو يدمر تماثيل تابعة للحكومة الفيدرالية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وطلب المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، في وقت سابق، إزالة تمثال الرئيس السابق تيودور روزفلت، من حديقة مدينة نيويورك على الجانب الآخر من المتحف؛ لأنه يصور السود والسكان الأصليين على أنّهم خاضعون ودونيون بشكل عنصري.

وقال المتحف: "التمثال أثار جدلا منذ فترة طويلة بسبب تكوينه؛ حيث يظهر فيه روزفلت مع أشخاص من السكان الأصليين والسود بترتيب عنصري".