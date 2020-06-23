"روبرت كوخ": متفائل بفرصة تجنب الألمان الموجة الثانية من كورونا

قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوتار فيلير، إنّه "متفائل للغاية" بشأن تجنب الألمان الموجة الثانية من العدوى، معربا عن تفاؤله بحقيقة أنّ الناس في ألمانيا يعرفون قواعد المسافة والنظافة وبالتالي يعرفون كيف يمكن منع مثل هذه الموجة الثانية مؤكدا بقوله "إنّ مسؤوليتنا في أيدينا".

ونفى فيلير، في مؤتمر صحفي اليوم، حدوث تغيرات كبيرة في الأوضاع الفترة المقبلة في ألمانيا، لافتا إلى أنّه لا يتوقع معهد روبرت كوخ (RKI) أي تغييرات خطيرة في عملية العدوى في المستقبل القريب.

وأضاف أنّ الوضع أصبح حاليا مستقر وهادئ، مشيرا إلى أنّه لم يعد لدينا حالات جديدة بشكل ملفت، وأنّ الفيروس سيكون في البلاد بشكل مستمر وسيكون على المرء تقبل التعايش معه وهو الوضع الطبيعي الجديد في الأسابيع والأشهر المقبلة.