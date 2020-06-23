مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستمرار في غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس شديد لفترة مؤقتة لحين تقييم الوضع، مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وموقف التعامل معه، وبحث أية إجراءات قد تكون ضرورية لمواجهة انتشار الفيروس، وبحث إجراءات "التعايش" معه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

كانت الوزيرة، عقدت اجتماعا أمس الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد.