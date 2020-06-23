سحابة غبار ضخمة تعبر المحيط الأطلسي وتدخل المكسيك

وفقًا لتوقعات الخبراء، ستصل سحابة غبار عملاقة إلى المكسيك، اليوم، من الصحراء الكبرى في أفريقيا، بعد عبور المحيط الأطلسي.

ونشرت المعلومات ذات الصلة مجموعة التنسيق الوطني للحماية المدنية على تويتر، لتحذير سكان البلاد بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفقًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وصل غبار الصحراء لأمريكا الوسطى. وللمرة الأولى، رصدت الظاهرة الطبيعية في المحيط الأطلسي في 18 يونيو.

وحدثت ظواهر مماثلة من قبل. يجب أن يكون لدى المواطنين المكسيكيين معدات حماية شخصية في حالة ظهور غبار قادم من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.