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محمود مسلم

الأرصاد الجوية التركية تطلق الإنذار الأصفر لإسطنبول و24 ولاية أخرى

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الوطن
12:08 ص | الثلاثاء 23 يونيو 2020
هطول أمطار قوية

هطول أمطار قوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التركية، 25 محافظة بما في ذلك إسطنبول، بإنذار أصفر (يعني هطول أمطار قوية).

جاء في التحذير، أنه بداية من ساعات الصباح يوم الثلاثاء، قد تهطل حوالي 50 كيلوجراما من مياه الأمطار لكل متر مربع.

المحافظات التركية التي يُتوقع فيها هطول أمطار قوية جاءت على النحو التالي: أنقرة، أيضن، باليك إسير، بولو، بورصا، تشاناككالي، تشانكيري، أدرنة، اسكيشهير، أسطنبول، إزمير، كاستامونو، قرقلاريلي، قوجه ايلي، كوتاهيا، مانيسا، صقاريا، سينوب، تاكيرداغ، أوشاك، زونجولداك، بارتن، ويالوفا وكارابوك ودوزجا.