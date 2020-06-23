وزير الخارجية يحذر من تبعات التدخلات الأجنبية في ليبيا لدعم الميليشيات

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من مصر ، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

القاهرة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الليبيين أصحاب التوجهات الوطنية عبر كل الوسائل الدبلوماسية

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل مشاركته في الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُماني يوسف بن علوي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

شكري يجدد تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية

وجدد شكري تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كل الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية-الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

شكري يشدد على اهتمام مصر البالغ بإنجاح جميع مسارات برلين السياسية والاقتصادية

وشدد شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح جميع مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار 5+5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.

شكري: يجب أن يستعيد الاقتصاد الليبي عافيته عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.

وزير الخارجية: مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا

وأكد شكري، من جانب آخر، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة

وحذر وزير الخارجية، من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.